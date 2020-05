Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Haga, s-a autosesizat prompt ca urmare a informațiilor aparute in cursul zilei de ieri in mass-media locala, referitoare la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a mai multor persoane din provincia olandeza Gelderland, lucratori…

- Un numar de 28 de muncitori romani au fost depistați pozitiv cu noul Covid-19 la o fabrica de prelucrare a carnii din Olanda.Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Haga, s-a autosesizat dupa apariția unor informații in presa referitoare la testarea pozitiva pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Haga, s-a autosesizat ca urmare a infromațiilor aparute in cursul zilei de duminica in mass-media locale, referitoare la confirmare cu noul...

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Haga, s-a autosesizat prompt ca urmare a informațiilor aparute in cursul zilei de ieri in mass-media locala, referitoare la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a mai multor persoane din provincia olandeza Gelderland, lucratori…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat sambata dimineata ca in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19. De asemenea, potrivit autoritatilor, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 7 cetateni romani au decedat ca urmare…

- Inca doi cetateni romani au murit in Italia, ca urmare a infectiei cu COVID-19, iar, in prezent, 29 de romani din strainatate au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca trei cetateni romani au murit ca urmare a infectiei cu coronavirus in Italia. La acest moment, 29 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati cu Covid-19.

- Sase cetateni romani de pe nava Diamond Princess, aflata in Japonia, doi pasageri si patru membri ai echipajului, si-au exprimat dorinta de a reveni in tara, a anuntat, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ei vor ajunge joi in Uniunea Europeana cu o aeronava italiana, alaturi de alti cetateni europeni.…