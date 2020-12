27.12.2020 Este a 11-a zi consecutivă când scade incidența infectării cu coronavirus Direcția de Sanatate Publica Brașov anunța ca rata de infectare cu noul coronavirus din județul Brașov este in continua scadere și a ajuns la 3,30 la mia de locuitori astazi, fața de 3,53 ieri. Și in municipiul Brașov avem o incidența in scadere, de la 5,11 ieri, la 4,74 astazi. Comuna Sanpetru are cea mai ridicata rata de infectare din județ, de 4,72 la mia de locuitori, dar și aici este in scadere. De remarcat ca doar 7 localitați din județ mai sunt in scenariul roșu. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like!… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

