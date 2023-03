Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au trimis luni in judecata 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera din Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, pe care ii acuza de luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata, potrivit unui comunicat al DNA. DNA a facut…

- DNA a trimis in judecata, sub control judiciar, 27 de persoane, 13 vameși și 14 polițiști de frontiera, de la birourile vamale și punctele de frontiera din localitațile Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș. Aceștia sunt acuzați de luare de mita și de trafic de influența, anunța Direcția,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a 13 lucratori vamali si 14 agenti ai politiei de frontiera din localitatile Albita, Oancea, Sculeni, Stanca-Costesti, Iasi si Bors, in dosarul cu acuzatii…

- Procurorii DNA au trimis luni in judecata 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera din Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, pe care ii acuza de luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata, potrivit unui comunicat al DNA. DNA a facut…

- Vameși de la Stanca-Costești, trimiși in judecata de procurorii DNA Procurorii DNA Iași au trimis in judecata a 13 lucratori vamali și a 14 agenți ai poliției de frontiera care lucrau in Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, in sarcina carora s-a reținut comiterea unor infracțiuni…

- DNA anunta, luni, trimiterea in judecata a 27 de persoane, 13 lucratori vamali si 14 agenti ai politiei de frontiera, pentru luare de mita si trafic de influenta. Procurorii DNA din Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a 27 de persoane, 13 lucratori vamali si 14 agenti ai politiei…

- ”Conform investigatiilor incepute in luna decembrie 2021 de catre autoritatile din Romania si preluate, ulterior, de catre procurorii din cadrul EPPO Iasi, membrii unui grup infractional organizat ar fi infiintat, incepand cu anul 2019, 7 societati comerciale fictive, pentru a obtine in mod fraudulos…

- Actiune a DNA Iasi ca in filme. Mai multe luni, ofiteri DGA sub acoperire si cativa colaboratori cu identitate atribuita s-au dat drept carausi de oameni si bagaje pe ruta Republica Moldova – Romania – Germania. Misiunea anchetatorilor a avut drept scop identificarea vamesilor si politistilor de frontiera…