- Patru barbati, printre care si un roman, au fost condamnati vineri, la Londra, la pedepse intre 13 si 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranti vietnamezi gasiti in remorca unui camion in Anglia, in 2019, relateaza AFP si DPA. Romanul se numeste Gheorghe Nica si va executa 27 de ani de…

- Primele efecte ale Brexitului se simt si la noi. In tara au sosit primii romani deportati din Marea Britanie. Si asta in ciuda pericolului de raspandire a noii tulpini de COVID-19. Romanii deportati au fost ridicati direct din inchisori sau din centrele pentru migranti. Marea Britanie se pregateste…

- Gheorghe Nica, un mecanic roman in varsta de 43 de ani, este considerat organizatorul transportului ilegal de migranți, care s-a sfarșit cu moartea celor 39 de vietnamezi. El risca inchisoare pe viața.Pe octombrie 2019, polițiștii britanici deschideau cu groaza un container sigilat in care zaceau trupurile…