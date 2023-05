27-28 mai. Ce facem în weekend cu copiii? In weekendul 27-28 mai 2023, se anunța o serie de evenimente interesante pentru copii și adolescenți, in aer liber, dar și in instituții culturale. Picnic in Familie, la Roaba de Cultura Sambata, 27 mai, de la ora 10.00 la ora 21.30, pe pajiștea de la Roaba de Cultura, din Parcul Herastrau, va avea loc cea de-a 8-a ediție a Picnicului in Familie dedicat parinților și copiilor. Ieșirea la iarba verde se imbina cu ateliere creative, spectacole pe scena, concursuri și tombola cu numeroase premii. Participarea la eveniment este gratuita. Programul Picnicului in Familie: 10:00-10:30 – Sesiune de mișcare cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

