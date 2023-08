Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarile de canicula, de tipul cod galben și cod portocaliu din Romania, au fost prelungite cu 24 de ore. Meteorologii spun ca duminica și luni valul de caldura va persista in toata țara.

- Avertizarile de canicula, de tipul cod galben și cod portocaliu din Romania, au fost prelungite cu 24 de ore. Meteorologii spun ca duminica și luni valul de caldura va persista in toata țara.O avertizare cod galben este valabila duminica. In jumatatea estica a Transilvaniei, vestul și sudul Moldovei,…

- Ultimul weekend al acestei veri incepe cu o noua serie de alerte meteo emise de specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie. Cu toate ca luna august se apropie de final, Romania se confrunta cu un nou episod de canicula. Anunțul facut in urma cu puțin timp de ANM, cat dureaza valul de…

- Prognoza meteo a fost actualizata. Avertizarile meteorologice de canicula și disconfort termic accentuat au fost prelungite. COD GALBEN Interval de valabilitate: 22 augustFenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harții Valul de caldura va persista…

- Caldura sufocanta pune stapanire pe Romania. Valul de canicula se extinde in mai multe regiuni, iar disconfortul termic va fi accentuat. Meteorologii avertizeaza ca vineri, 4 august, maximele vor atinge 40 grade Celsius. De sambata, insa, vremea se schimba radical.

- Valul de caldura se intensifica din nou, de maine, in Romania. Meteorologii susțin ca daca astazi vorbim de canicula și disconfort termic in extremitatea de sud a țarii, inclusiv in Capitala unde mai putem atinge și astazi, 33-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, maine, valul…

- Valul de caldura va persista pana la sfarșitul lunii. ”E posibil ca luna iulie sa fie cea mai calduroasa din ultimii 120 de ani” Meteorologii anunța ca valul de caldura va persista si va fi canicula pe parcursul zilei de marti, 18 iulie, in majoritatea zonelor țarii. Meteorologii anunța ca in Oltenia…

- COD GALBEN de canicula in Alba și aproape toata țara: Disconfort termic ridicat. Valul de caldura se intensifica luni și marți Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic ridicat, valabil duminica, 16 iulie. Valul de caldura cuprinde aproape toata Romania, cu excepția…