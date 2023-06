Stiri pe aceeasi tema

- Distribuie Un juriu federal din Camden, New Jersey, SUA, a decis luni, 13 iunie, in favoarea unei fostei directoare regionale Starbucks, Shannon Phillips, care a dat in judecata lanțul de cafenele pentru ca „a concediat-o pe nedrept, din cauza ca era de culoare alba”. Potrivit CNN, femeia ar trebui…

- O Biblie ebraica, veche de 1.100 de ani, a fost vanduta la licitație, la New York, pentru 38 de milioane de dolari. Este cel mai vechi manuscris complet ramas din Biblia ebraica, iar cumparatorul este fostul ambasadorul al Statelor Unite in Romania, Alfred Moses.

- PERCHEZIȚII in Alba și mai multe județe din țara facute de Parchetul condus de Kovesi: Frauda de 30 de milioane de euro PERCHEZIȚII in Alba și mai multe județe din țara facute de Parchetul condus de Kovesi: Frauda de 30 de milioane de euro Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc marti in mai multe…

- Sala Polivalenta de Sport din Blaj este finalizata in proportie de 99%, mai fiind necesare mici finisaje. Odata cu darea ei in folosinta se va rezolva si un aspect mai putin onorant pentru Alba, singurul judet din tara care nu are o sala polivalenta

- Sebastian Radu a murit in perioada pandemiei, in urma unor complicații aparute dupa diagnosticarea cu COVID-19. Potrivit Realitatea Plus, soția și cei 2 copii ai fostului parlamentar au deschis un proces Judecatoria Sectorului 1 București, solicita despagubiri de 1.000.000 de euro daune și 40.000…