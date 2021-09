255.527 înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor, în primul semestru Numarul de inmatriculari noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor a fost, in primul semestru al acestui an, de 255.527, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . In primele sase luni din 2021 au fost inregistrate cresteri la toate categoriile astfel: la “mopede si motociclete” cu 30%, la “autobuze si microbuze” cu 20,4% si la “autoturisme” cu 7,1%. In total inmatriculari noi de autoturisme, ponderea cea mai mare (65,2%) a fost inregistrata de autoturismele care folosesc drept combustibil… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de inmatriculari noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor a fost, in primul semestru al acestui an, de 255.527, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In primele sase luni din 2021 au fost inregistrate…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna iulie 2021 au insumat 1.434.400 persoane, in crestere cu 56,3% fata de cele din luna iulie 2020, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au crescut…

- Un numar de 29.342 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale au fost emise in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 33,4% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). ”In perioada 1 ianuarie – 31 iulie…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut, in trimestrul II, cu 13% pe seria bruta si cu 13,6% pe seria ajustata sezonier, fata de acelasi trimestru din anul 2020. In semestrul I al anului, economia a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 6,5%, pe seria bruta si cu 6,2% pe seria ajustata sezonier,…

- Giurgiu, Calafat, Otopeni si Nadlac II au fost punctele de control la trecerea frontierei unde s-au inregistrat in primul semestru al acestui an cele mai multe sosiri ale turistilor in Romania, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Astfel, la Giurgiu, au fost inregistrate…

- Inmatricularile de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 32,8% in trimestrul 2 al acestui an fata de trimestrul II 2020, la 130.485 unitati, din care 28.938 sunt vehicule noi, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). “Inmatricularile…

- Inmatricularile de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 32,8% in trimestrul 2 al acestui an fata de trimestrul II 2020, la 130.485 unitati, din care 28.938 sunt vehicule noi, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), informeaza News.ro.…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a crescut cu 36,8%, in primul semestru al anului fata de aceeasi perioada din 2020, cu cele mai importante majorari in zonele Sud-Muntenia si Bucuresti - Ilfov, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).…