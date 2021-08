Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in Romania. Un cetațean a primit o sancțiune usturatoare dupa ce și-a facut public fluturașul de salariu pe rețelele de socializare. Ce presupune legea pe care a incalcat-o și ce spun autoritațile de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Ce…

- Soferul unei basculante a fost surprins, joi, in timp ce bascula deseuri provenite din constructii pe un teren de la marginea Bucurestiului, fapta sanctionata cu amenda de 30.000 de lei si confiscarea vehiculului, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti, printr-o postare pe Facebook, potrivit…

- Soferul unei basculante a fost surprins, joi, in timp ce bascula deseuri provenite din constructii pe un teren de la marginea Bucurestiului, fapta sanctionata cu amenda de 30.000 de lei si confiscarea vehiculului, informeaza Politia Locala a Municipiului Bucuresti, printr-o postare pe Facebook.…

- Zeci de oameni au primit amenzi de pâna la 3.000 de euro pentru ca au luat nisip si scoici de pe plajele din Sardinia, informeaza presa locala, preluata de News.ro.Sâmbata, autoritatile italiene au anuntat ca 41 de persoane au furat în total aproximativ 100 de kilograme de nisip…

- Fostul primar al Capitaeli, Gabriela Firea îl ataca dur pe Nicușor și susține ca acesta nu stie cum functioneaza o institutie publica. Firea mai spune ca actualul primar al Capitalei demonstreaza înca o data nu este pregatit sa conduca un oraș de marimea Bucureștiului. "În…

- Dupa mai bine de un an de pandemie COVID-19, dupa luni bune de carantina, restricții de circulație și maști de protecție care au ascuns zambete, libertatea a inceput sa insemne și altceva: o plimbare pe Calea Victoriei, o inghețata mancata pe banca, in parc, un dans in ploaie, in mijlocul drumului.…

- Directorul editorial al grupului Ringier, Catalin Tolontan, este audiat in aceste momente de procurorii DIICOT, dupa ce primarul Sectorul 4 al Bucureștiului, Daniel Baluța, a formulat o plangere penala in care il acuza pe Tolontan de șantaj și de constituirea unui grup infracțional organizat. Edilul…