250 de militari NATO vor simula la Babadag dislocarea rapidă a trupelor şi tehnicii de luptă Aproximativ 250 de militari din Franta si Luxemburg si 65 de mijloace tehnice din Grupul de Lupta al NATO in Romania vor participa, in perioada 14-18 august, la exercitiul DEPLOYEX in poligonul Babadag. Deplasarea trupelor si mijloacelor tehnice pentru exercitiul militar de la poligonul Babadag din judetul Tulcea care va avea loc in perioada 14-18 august, se va desfasura luni, 14 august. ”Scopul exercitiului este de a exersa dislocarea rapida a trupelor si tehnicii Grupului de Lupta. De asemenea, acest exercitiu contribuie la imbunatatirea nivelului de interoperabilitate a fortelor din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

