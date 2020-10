Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, fortele de ordine vor continua actiunile desfasurate pentru verificarea respectarii normelor sanitare impuse in aceasta perioada, fiind vizate in mod special locurile aglomerate din judetul Vrancea, precum si mijloacele de transport persoane. La aceste activitati, care se desfasoara…

- In acest weekend, fortele de ordine vor continua actiunile desfasurate pentru verificarea respectarii normelor sanitare impuse in aceasta perioada, fiind vizate in mod special locurile aglomerate din judetul Vrancea, precum si mijloacele de transport persoane. La aceste activitati, care se desfasoara…

- Sute de firme au fost calcate de inspectorii fiscali, in prima jumatate a acestui an. Verificarile au fost facute fie in cadrul inspecțiilor fiscale obișnuite, fie a controalelor inopinate. In total, aproape 520 de societați comerciale au fost luate la bani marunți, acțiuni in urma carora s-a reușit…

- In ultimele 48 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La nivelul judetului Bacau, structurile teritoriale ale M.A.I. au intensificat activitatile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In ultimele 24 de ore, 210 efective…

- In perioada 31august – 03 septembrie, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile de verificare, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, peste 200 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CONTINUA ACȚIUNILE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La cele 9 acțiuni punctuale, organizate…

- Nea Ion: -„Alo, alo! Domnul Teletin!” Teletin:-”Da, nea Ion! -Ce mai faci?” Nea Ion:- „Este foarte cald aici la mine și sunt suparat ca mi s-a stricat ușa și am ramas fara apa și mancare.” Teletin: -„Stai liniștit și nu te supara pentru ca o sa vin imediat la tine și o sa-ți aduc apa, […] Articolul…