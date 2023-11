Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa praznuieste astazi, 25 noiembrie, sarbatoarea cu cruce neagra Sfanta Mucenita Ecaterina.Sfanta Mucenita Ecaterina s-a nascut in Alexandria, pe vremea imparatului Maximinus, in anul 305. Cunoscuta ca fiind o provincie a cunoasterii, Alexandria este locul in care Sfanta Ecaterina primeste…

- 25 noiembrie. Sfanta Ecaterina, sarbatorita de Biserica Ortodoxa. De ce este considerata ocrotitoarea familiei In 25 noiembrie, Biserica Ortodoxa o sarbatorește pe Sfanta Mare Mucenita Ecaterina, potrivit Calendar ortodox 2023. Sambata, este și dezlegare la pește, in Postul Craciunului. Sfanta Mucenița…

- 14 noiembrie: Sfantul Filip, pomenit de Biserica Ortodoxa. De ce sarbatoarea mai este cunoscuta ca ”Ziua Lupului”. Superstiții In 14 noiembrie, Biserica Ortodoxa il sarbatorește pe Sfantul Filip. Tot in aceasta zi, este Lasatul Secului pentru Postul Craciunului. Sarbatoarea mai este numita „Ziua lupului”.…

- Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este praznuit pe 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la indeplinire porunca milei și a dreptații lui Dumnezeu. Sfantul Arhanghel Mihail este reprezentat in iconografie in haine de ostaș, avand in mana o sabie de foc. Este randuit de…

- Sambata, pomenirea celor adormiti, zi cunoscuta in traditia romaneasca si ca Mosii de toamna In prima sambata din luna noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea celor adormiti, zi cunoscuta in traditia romaneasca si ca Mosii de toamna. Biserica si-a manifestat intotdeauna grija fata…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, pomenirea Sfantului slavitului Marelui Mucenic Dimitrie Dumitru , izvoratorul de mir si facatorul de minuni, din Tesalonic.Acesta a fost pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian 284 305 , tragandu se din Tesalonic, fiind din inceput evlavios si invatator…

- Lunetista Evghenia Emerald, in varsta de 32 de ani, supranumita „Ioana d’Arc a Ucrainei“, a confirmat oficial ca divorțeaza de soldatul Ievhen Stipanyuk, la aproape un an de la nunta lor oficiata in prima linie și la jumatate de an dupa nașterea Athenei, fiica lor, relateaza portalul ucrainean TSN,…

- Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sarbatorile crestine, aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului pe Golgota, de aceea este cinstita prin post aspru, fiind totodata considerata si data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei. Ziua de 14 septembrie mai este cunsocuta in popor…