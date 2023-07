Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Pompierii anunța ca in acest moment nu exista pericolul extinderii incendiului catre casele din zona.UPDATE: Pompierii au ajuns la locul incendiului - "Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs intre localitațile Bragadiru și Magurele din jud. Ilfov. Incendiul se manifesta…

- Canicula care a pus stapanire pe Romania scoate la iveala tot felul de aspecte neștiute ale caracterului uman. Astfel, gestul disperat al unui roman a devenit viral. Ce a facut fara pic de rusine in centrul Bucurestiului barbatul. Ce a facut un barbat toropit de caldura Capitalei. Gestul sau a devenit…

- Cum va gestiona Marcel Ciolacu scandalul Firea, mai exact criza din partid, era intrebarea fundamentala pana la demisia ministrului Familiei, Gabriela Firea. Conform sondajelor, Gabriela Firea era personalitatea din randul social-democratilor care se bucura de cea mai mare incredere. Numele ei a fost…

- Polițiștii l-au reținut pe adolescentul de 17 ani, suspectat de comiterea crimei de la Gradina Botanica din Craiova, elev al Colegiului National Militar ”Tudor Vladimirescu”. Procurorii il acuza de omor si tentativa de omor.In rucsacul adolescentului au fost gasite alte doua cuțite, manuși, dar și…

- Ploaia puternica abatuta asupra Bucurestiului, in noaptea de sambata spre duminica, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor de la Apa Nova. In București s-au inregistrat și copaci cazuți in urma furtunii. Pompierii au marturisit ca au avut mai multe intervenții…

- In ultimii ani a devenit o traditie ca absolventii de liceu sa colinde pe strazile din municipiul Constanta si prin Mamaia iesiti fie prin trapa autoturismelor fie urcati pe portierele masinilor. Fara sa realizeze la ce pericol se expun, adolescentii continua sa isi arate astfel bucuria. Desi anii trecuti…

- Cand a fost ultima oara cand te-ai plimbat prin orașul tau avand curiozitatea unui turist? Deseori cand calatorim avem tendința sa ne uitam in jur cu fascinație, chiar daca vizitam un satuc sau un orașel care nu are, in mod convențional, ceva foarte deosebit in el. Cu toate astea, tindem sa fotografiem…

- Cateva mii de tineri au participat marti seara la Parada Studenteasca, care a debutat simultan de la ora 18:30 atat din campusul Tudor Vladimirescu cat si din Copou. Parada a reunit in total 21 de organizatii studentesti care si-au dat intalnire in fata Palatului Culturii, unde vor avea loc mai multe…