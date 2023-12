245 de clădiri din Craiova, expertizate seismic. Craiovenii mai au şase luni ca să-şi expertizeze clădirile In Craiova, numarul cladirilor private, dar si de interes public, expertizate seismic a crescut comparativ cu cele incadrate intr-un grad de risc seismic la finele anului 2022. Cu toate acestea, numarul este infim, daca ar fi sa centralizam numarul tuturor cladirilor construite inainte de 1978. Craiovenii trebuie sa stie ca mai au la dispozitie sase luni ca sa-si expertizeze tehnic blocurile, in vederea incadrarii acestora intr-o clasa de risc seismic. Din datele primariei Craiova reiese ca 245 de cladiri au fost expertizate seismic in Craiova pana la acest moment. Acestea sunt cladiri de locuinte,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

