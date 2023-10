24.02.2022 – 07.10.2023! 591 de zile de razboi… In Ucraina… Atat a durat amenințarea unui al treilea razboi mondial! Cea venita din Estul Europei… Pentru ca acum a inceput razboiul din Israel… Unul ”urban”… Minuțios repetat in operațiunile de distrugere a orașelor unde moartea copiilor devenise deja o știre banala… Maxima aduiența: Violul ”live”! De aceasta data insa, […] The post 24.02.2022 – 07.10.2023! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

