Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi ai Colegiului Național ”Carol I” din Craiova s-au prins astazi in Hora Unirii in curtea unitații școlare pentru a marca in avans Unirea Principatelor Romane . La eveniment au participat elevi din clasele primare și cadrele didactice precum și conducerea colegiului. Participanții au cantat…

- Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor ca data la care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane, in anul 1859, la foarte scurt timp dupa numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țarii Romanești fiind cunoscuta si ca Mica Unire. „Acest eveniment a fost marcat ca in fiecare an…

- O serie de evenimente culturale si religioase aniversare dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859) se vor desfasura joi si vineri in Capitala. * Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va oficia joi, incepand cu ora 10,30, o slujba de Te Deum dedicata…

- Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca Foto: Ilie Pintea / Arhiva La Catedrala Patriarhala din Bucuresti au loc joi evenimente dedicate sarbatoririi a 161 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Româneasca. Sunt programate o liturghie, un Te Deum, depuneri de coroane de flori si o sesiune…

- Anul 1859 a reprezentat un punct de insemnatate cruciala in istoria romanilor si primul pas important in directia infaptuirii statului national roman. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Tarii Romanesti de catre deputatii din Adunarea electiva de la Bucuresti, dupa…

- Exponatul lunii ianuarie 2020 "Mici insemne ale unor mari nazuinte. Simboluri ale Unirii Principatelor in filatelie si numismatica", la Muzeul National de Istorie a Romaniei Cu prilejul celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta, in cadrul…

- Sub presiunea oamenilor, dar și printr-o manevra abila a unor politicieni unioniști, s-a infaptuit la 1859 primul pas spre Romania Mare. La inceputul acelui an, colonelul Alexandru Ioan Cuza, a fost ales ca domnitor al Țarii Romanești, dar și al Moldovei. Sub un singur conducator, oameni care vorbeau…

- La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țarii Romanești, infaptuindu-se astfel unirea celor doua principate. Devenit domnitor, Cuza a dus o susținuta activitate politica și diplomatica pentru recunoașterea unirii Moldovei și Țarii Romanești de catre Puterea…