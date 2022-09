Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 23 septembrie 2022, de la ora 18.00, va avea loc ultima reprezentatie, din acest sezon, a Garzii Apulum. Astfel, reenactorii albaiulieni care dau viața Legiunii XIII Gemina, trupei de daci Lupii Apoulonului și gladiatorilor din Ludusul Apulensis, incheie cu aceasta a 23 reprezentație un sezon,…

- CSM Bucovina Suceava a reușit prima victorie de la reluarea Ligii Naționale de rugby, dupa ce s-a impus, pe terenul celor de la CSU Alba Iulia. In aceeași runda, RC Gura Humorului a cedat pe terenul celor de la CS Navodari, cu un spectaculos 29-42. De reamintit faptul ca, in acest an semiprofesioniștii,…

- Sute de „legionari romani”, „razboinici daci”, „gladiatori” si „nimfe” participa la Festivalul Roman Apulum, editie dedicata imparatului Traian, desfasurat la Alba Iulia, fostul castru antic Apulum, deschis oficial sambata in prezenta unui numar mare de turisti si localnici. Potrivit organizatorilor,…

- Daniel Breaz, rectorul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, susține noile legi ale Educației propuse de Sorin Cimpeanu, in forma lor inițiala: „Legile Romania Educata – o șansa unica pentru universitațile romanești!” Daniel Breaz, rectorul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,…

- Vineri, 24 iunie 2022, in jurul orei 23.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un tanar de 18 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Gemina din Alba Iulia, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Tanarul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre…