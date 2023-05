Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza s-a ciocnit cu anarhiști imbracați in negru la Paris și in alte orașe mari in timpul protestelor organizate de sindicate impotriva creșterii varstei de pensionare de catre președintele Emmanuel Macron. Muncitorii s-au alaturat mitingurilor de Ziua Muncii din intreaga Europa. In capitala…

- Patru persoane au murit si altele au fost ranite in urma unei avalanse care s-a produs duminica la ora pranzului pe ghetarul Armancette din Muntii Alpi. Bilantul acestei avalanse din departamentul Haute-Savoie este inca provizoriu si „echipele de salvare inca lucreaza”, a precizat ministrul francez…

- O noua zi de mobilizare impotriva reformei pensionarii este prevazuta marti, la apelul sindicatelor. Confederatia Generala a Muncii (CGT) indeamna la ”generalizarea unei greve in toate intreprinderile si serviciile si la o multiplicare a initaitivelor revendicative tot weekendul”. La Brest, un apel…

- Mobilizarea impotriva reformei pensiilor a ramas foarte puternica joi in Franta, cu o radicalizare a miscarii care s-a soldat cu o crestere a violentelor, intervenindu-se cu tunuri de apa si gaze lacrimogene in mai multe orase, relateaza AFP, citata de Agerpres . Violentele, care au fost sporadice de…

- Doua motiuni de cenzura au fost depuse vineri impotriva guvernului francez, scufundat intr-o criza politica dupa trecerea in forta a reformei pensiilor care a amplificat furia sociala si a condus la incaierari in centrul Parisului, comenteaza AFP. Mai multe mii de persoane s-au adunat vineri seara in…

- Politia franceza a arestat joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului, fara un vot final in camera inferioara a parlamentului. Nu mai puțin de 217 persoane au fost arestate…

- Politia din Nantes a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanti. Politisti dispersau manifestanti cu gaze lacrimogene si grenade asurzitoare in apropierea unui comisariat de politie. La Paris, fortele de ordine au intervenit in urma primelor spargeri. Persona imbracate in negru au patruns…