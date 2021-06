23 iunie: Ziua functionarului public. Promoveaza imbunatatirea raporturilor dintre administratie si principalii sai beneficiari, cetatenii In fiecare an, la data de 23 iunie este marcata Ziua functionarului public, sarbatoare care a fost instituita prin Legea 145/2016. Senatul, prima Camera sesizata in acest caz, a votat la 21 martie 2016, propunerea legislativa privind instituirea acestei zile. Potrivit initiatorilor proiectului legislativ, instituirea unei zile a functionarului public...