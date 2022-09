Vesti bune pentru romanii de peste 45 de ani care sunt someri. Ministrul Munci a anuntat noi masuri de sprijin. Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sau someri de lunga durata primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata, o suma in cuantum de 2.250 lei. Se vor suplimenta fondurile destinate angajarii somerilor in varsta de peste 45 ani, a ucenicilor, a somerilor unici sustinatori ai familiilor monoparentale sau someri de lunga durata,…