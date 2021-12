Stiri pe aceeasi tema

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vaslie Dincu, a afirmat, luni seara, la Digi 24 , ca in Romania este necesar un certificat verde COVID-19 pentru angajați, dar intr-o varianta „mai raționala” decat cea propusa și respinsa in Senat. Vasile Dincu a precizat ca „nu ne putem permite sa fim idioții…

- Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, a cerut vineri ca PNL sa refaca alianta de guvernare cu USR, la scurt timp dupa ce Marcel Ciolacu a transmis ca „un guvern cu PNL este cea mai buna solutie in acest moment”. Muraru este unul dintre liberalii foarte apropiati de Klaus Iohannis, fratele sau geaman…

- Președintele liberal Florin Cițu a declarat joi, 28 octombrie, ca lista miniștrilor guvenului Ciuca va fi depusa la Parlament pana sambata, votul va fi saptamana viitoare și ca nu știe cand va discuta cu președintele Klaus Iohannis, pentru ca inca nu a fost anunțat de șeful statului.„Ar trebui sa avem…

- Miniștrii propuși de premierul desemnat Dacian Cioloș sunt audiați marți in comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Fiecare ministru are la dispoziție cate o ora pentru a-și susține proiectul și pentru a raspunde intrebarilor deputaților și senatorilor. Excepție fac miniștrii Justiției,…

- Cițu: Luam in calcul reducerea temporara a TVA la energie pentru IMM-uri Florin Cîtu. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Emisiunea: "Radiojurnal" - Realizator: Constanța Comanici - Premierul interimar Florin Cîțu spune ca va propune reducerea temporara…

- Ministrul de Finanțe: Se pregatesc o serie de masuri prin care vor fi scazute taxele și vor crește veniturile mici Ministrul de Finanțe: Se pregatesc o serie de masuri prin care vor fi scazute taxele și vor crește veniturile mici Se pregatesc o serie de masuri prin care vor fi scazute taxele și vor…

- Ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu, susține ca se pregatesc o serie de masuri prin care vor fi scazute taxele și o creștere a veniturilor mici. De asemenea, se pregatește un pachet de masuri pentru a elimina excepțiile de la taxare, pentru ca sunt foarte mulți oameni care nu platesc diferite contribuții.…