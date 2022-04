Stiri pe aceeasi tema

- Șase instituții, printre care DNA, Autoritatea Electrorala Permanenta, Curtea Constituționala și Registrul Comerțului, refuza sa-și mute sistemele IT in cloud-ul guvernamental. Alte cinci instituții printre care DIICOT ori Consiliul Superior al Magistraturii au refuzat sa raspunda intrebarilor SRI și…

- Statul vrea sa recruteze in perioada urmatoare 67 de specialiști cu competențe digitale avansate și de management de proiect pentru a monitoriza cloud-ul guvernamental și restul proiectelor de digitalizare din PNRR, potrivit unei ordonanțe de urgența publicate joi in Monitorul Oficial.

- Marcel Bolos a declarat la Antena 3, marti seara, ca Romania digitala are in momentul, in PNRR, un buget de 1,8 miliarde euro. ”Romania digitala are in momentul de fata, in PNRR, un buget de 1,8 miliarde euro, este o componenta de sine statatoare si presupune pe de-o parte un pachet de reforme in…

- Marți, 1 februarie, incepe recensamantul populatiei si al gospodariilor. Cu o intarziere de un an, Institutul National de Statistica incearca pentru prima oara sa obtina date despre populatie si cu ajutorul tehnologiei. Vom putea sa raspundem la chestionar online, insa acolo unde este nevoie, vor merge…

- Președintele FRH și-a aratat fața pe care puțini i-o cunosc: a demonstrat ca arta culinara nu ii este deloc straina, a pregatit un aperitiv și a povestit detalii despre viața sa de familie. Șeful handbalului romanesc este, ocazional, și chef pentru familie și prieteni. Alexandru Dedu se lauda cu preparatele…

- General Anton Rog, directorul Centrului National Cyberint din SRI, a explicat, in cadrul podcastului Top (ne) Secret, cum actioneaza structura pe care o conduce, mentionand ca exista posibilitatea ca in urma unor atacuri cibernatice sa fi fost sustrase date din institutii aflate in subordinea Guvernului…

