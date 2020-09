Stiri pe aceeasi tema

- Grupul a fost depistat de polițiștii de frontiera in apropierea frontierei dintre cele doua țari, relateaza Mediafax. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac, din judetul Arad, au depistat, luni, 21 de persoane, dintre care doi copii, cetateni din Turcia, Irak si…

- Șapte migranți din Palestina și Siria care susțin ca se indreptau spre vestul Europei au fost opriți de polițiștii de frontiera de la vama Nadlac. Grupul de straini a fost depistat la aproximativ 800 de metri de linia de frontiera cu Ungaria. “Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Noua migranți din Turcia au fost prinși de politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, in trei autoturisme aflate in apropierea graniței cu Ungaria. Poliția de Frontiera anunța ca au fost oprite pentru control la Nadlac trei autoturisme in care se aflau, in total, noua cetațeni din Turcia, cu…

- Polițiștii de frontiera timișeni au surprins astazi, la primele ore ale dimineții, patru cetațeni indieni care se pregateau sa treaca din Romania in Ungaria pe jos, pe fașia verde. „Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat, in dimineata zilei de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand – judetul Arad au depistat, in doua autoturisme care circulau in regim taxi, opt cetateni din Turcia, care se indreptau catre granita cu Ungaria, cu intentia de a trece ilegal in tara vecina. „In data de 11.08.2020, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, judetul Arad, au depistat noaptea trecuta doisprezece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. „In data de 09.08.2020, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat doi cetateni din Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 11.07.2020, in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat doi barbati care…

- Doi cetateni din Maroc au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Nadlac, judetul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria.Poliția de Frontiera anunța ca cei doi marocani, de 20, respectiv 23 de ani, se aflau pe jos la aproximativ 500 de metri fata de linia de…