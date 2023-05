Un iesean isi va petrece urmatoarele doua decenii in detentie, dupa ce si-a ucis cu salbaticie mama. Constantin Anastasiei fusese trimis in judecata pentru omor calificat impotriva unui membru de familie in urma unui incident petrecut la sfarsitul lunii ianuarie a anului trecut. In noaptea de 26/27 ianuarie 2022, barbatul de 42 de ani si-a lovit de peste 20 de ori mama cu un cutit, dupa care a tarat-o in curtea casei, decapitand-o cu un topor. Trupul victimei a fost descoperit a doua zi, iar Anastasiei a fost retinut. In fata anchetatorilor, el a dat o explicatie halucinanta pentru fapta comisa.…