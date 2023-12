Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca ședinta de guvern a fost amanata mai bine de 9 ore pentru a fi rezolvate toate problemele legate de Legea bugetului pe anul 2024, informeaza News.ro.„O sa facem un buget noaptea ca hotii. Adoptam astazi (n.r. - joi) Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investitii…

- ”O sa facem un buget noaptea ca hotii”, a afirmat Ciolacu. ”Adoptam astazi Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investitii de circa 7% din PIB. Anul viitor, investitiile vor contribui cu jumatate la cresterea economica, iar cresterea investitiilor va fi dubla fata de cea a consumului! Aici este,…

- Ministerele Muncii, Energiei și Investițiilor Europene sunt marii perdanți din proiectul bugetului de stat pe anul 2024, pus miercuri in transparența decizionala. De asemenea, Cotroceniul și Parlamentul se vor bucura de fonduri suplimentare anul viitor.Premierul ar dori adoptarea in acesta saptamana,…

- ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu.Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”.”Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.…

- ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu. Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”. ”Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.…

- Romanii ar putea calatori in Statele Unite ale Americii fara vize din 2025, cu un efort comun nu doar al statului, ci al tuturor cetațenilor, a declarat, marți, premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita peste ocean. Intrebat de jurnaliști daca a discutat despre ridicarea vizelor pentru romani…

- Zeci de mii de nemțeni, din 31 de localitați ale județului nostru, se vor putea racorda la rețeaua de gaze naturale, datorita proiectelor finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Semnarea contractelor in aceasta perioada este o dovada clara a angajamentului Guvernului condus…

- Zeci de mii de nemțeni, din 31 de localitați ale județului nostru, se vor putea racorda la rețeaua de gaze naturale, datorita proiectelor finanțate prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Semnarea contractelor in aceasta perioada este o dovada clara a angajamentului Guvernului condus…