- Ieri, 30 martie, ministrul Sorin Cimpeanu a susținut o declarație de presa in care a prezentat noutațile pentru elevi și profesori incepand chiar cu urmatorul an școlar. In primul rand, ministrul Educației a spus ca s-a convenit astazi cu partenerii de dialog – elevi, parinți – asupra eliminarii tezelor…

- Structura anului școlar va fi schimbata radical. In loc de semestre vor exista 5 module de invațare, care vor alterna cu vacanțe, a anunțat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Tezele ar urma sa dispara și sa existe doua evaluari standardizate, la inceputul și la finalul anului școlar, insa…

- Starea de alerta pandemica a fost ridicata dupa doi ani in Romania, iar de peste o saptamana oamenii se reobișnuiesc cu viața fara masuri restrictive.Ridicarea starii de alerta a avut un impact major și asupra sistemului de invațamant romanesc, deoarece forma in care se desfașoara orele s-a…

- Școala va funcționa in mod normal, joi nefiind niciun județ unde rata de ocupare a paturilor destinate pacienților COVID-19 sa fi depașit 75%, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Sorin Cimpeanu a transmis, joi, ca rata de ocupare a paturilor destinate pacienților Covid nu a depașit pragul de…

- Elevii care se imbolnavesc, din pacate, trebuie sa stea in izolare, iar ceilalti merg la scoala, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in contextul numarului mare de infectari din scoli. Copiii din Romania au platit mult prea mult si e dificil acum sa recupreze perioadele de suspendare…

- Premierul Nicolae Ciuca a primit delegația Consiliului Național al Elevilor (CNE), vineri, la ora 12.00, la Palatul Victoria. Alaturi de prim-ministru a fost și ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.„A fost analizat rolul pe care il au bursele școlare pentru stimularea performanței in educație și a oferi,…

- Succesul elevilor din Romania se reduce adesea la notele din catalog, astfel ca lupta nu se mai da pentru dobandirea cunoștințelor, ci pentru obținerea unui rezultat cat mai apropiat de nota zece.Se pun chiar și etichete in acesta baza: ”e un elev de nota zece”, sau ”e un elev de nota cinci”.…

- CORONINI – Școala și primaria din Coronini sunt in reabilitare, elevii și aleșii locali sunt in „deplasare”! Elevii au fost mutați in cladirea gradiniței, acolo unde cursurile se desfașoara deopotriva dimineața și dupa amiaza. Insa situația nu va mai dura mult deoarece procesul de reabilitare totala…