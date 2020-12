2021 este un an special pentru familia regală a Marii Britanii Anul 2021 va aduce odata cu el trei evenimente memorabile pentru familia regala a Marii Britanii. Urmatoarele 12 luni vor bifa o serie de aniversari și momente speciale. 2021 este un an special pentru familia regala a Marii Britanii Kate Middleton și Prințul William vor aniversa 10 ani de mariaj: Cuplul s-a casatorit in data de 29 aprilie a anului 2011. Intreaga nunta ar fi costat 34 de milioane de dolari. Kate (38 de ani) și William (38 de ani) au urcat in aceeași caleașca State Landau din 1902 in care au salutat mulțimea Prințul Charles (72 de ani) și Prințesa Diana (n. 1 iulie 1961 – 31 august… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

