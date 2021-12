Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a emis cu succes o noua emisiune de obligațiuni in lei din Romania, in valoare de 600 de milioane de lei, continuand strategia de extindere a surselor de finanțare și contribuind la dezvoltarea pieței de capital din Romania. Banca a lansat in ultimii doi ani emisiuni de…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat miercuri 16 noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, in valoare eligibila totala de 125.448.470,54 lei. Dintre acestea, 5 proiecte, in valoare de 91.433.560.04, vizeaza modernizarea…

- Procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara au efectuat, miercuri, sase perchezitii domiciliare intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari care fura motorina din baza militara americana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Potrivit DIICOT, incepand cu anul 2017, mai multe…

- Primaria Municipiului Constanta achizitioneaza lucrari de reparatii curente la diferite categorii de mobilier urban Valoare maxima estimata a acordului cadru este de 28.273.296,82 lei fara TVA Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 14.12.2021, ora 15:00 in SEAP Primaria…

- 14 noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in valoare eligibila totala de 80.018.803,04 lei, au fost semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila. Proiectele de investiții care vizeaza 6 dintre unitațile administrativ-teritoriale…

- Creditul va fi utilizat pentru finanțarea unor noi proiecte de investiții și a nevoilor de capital de lucru Grupul Carmistin, unul dintre principalii jucatori de pe piața agribusiness din Romania, a semnat o facilitate de credit sindicalizata in valoare totala de 636 milioane de lei, prin modificarea…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca de joi, 30 septembrie, cei vaccinați se pot inscrie la o loterie unde sunt puse la bataie 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Care sunt pașii care trebuie urmați.

- Ministerul Sanatații organizeaza o loterie a vaccinarii pentru persoanele care s-au vaccinat pana acum anticovid și cele care se vor vaccina de acum incolo, cu premii in valoare totala de 15 milioane de lei.Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a informat, luni, printr-un comunicat de ...