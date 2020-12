Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 168 de decese, 6.460 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.299 de persoane. Pana astazi, 11 decembrie, pe teritoriul…

- Suedia a inregistrat un record de 7.240 infecții noi cu Sars Cov 2 in ultimele 24 de ore și 66 de decese. Franța amana Black Friday, iar Statele Unite raporteaza 192.805 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Suedia a inregistrat un record la cazurile noi de coronavirus: 7.240 de infecții in…

- In ultimele 24 de ore au fost 7.304 cazuri noi de COVID-19, din 31.005 teste. Alte 177 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. La terapie intensiva sunt 1.093 de pacienți COVID. Pana astazi, 10 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate…

974 persoane sunt internate la ATI

- In ultimele 24 de ore au fost 4.016 cazuri noi de COVID-19, un nou record negativ al infecțiilor cu coronavirus in Romania, de la inceputul pandemiei. Alți 66 de romani au murit din cauza COVID-19, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 686 de pacienți, un nou numar record. Pana astazi, 14 octombrie,…

- Autoritațile din Norvegia au anunțat recent ca mașinile electrice au atins in luna septembrie o cota de piața record de 61.5% din vanzari in aceasta țara. Principala explicație a fost legata de startul livrarilor pentru hatchback-ul electric ID.3, care a avut aproape 2.000 de clienți. Oficialii Grupului…

- Norvegia este in mod tradițional una dintre țarile cu cea mai mare adopție a mașinilor electrice, ca urmare a taxelor ridicate percepute la achiziționarea mașinilor cu motoare cu combustie interna. La fel ca și in numeroase state vest-europene, pandemia de coronavirus a avut ca efect o scadere puternica…

- S-au inregistrat 1.767 de noi imbolnaviri, in conditiile in care au fost efectuate peste 24 de mii 700 de teste. Cele mai multe cazuri de COVID-19 au fost inregistrate tot in capitala peste 300. Cu o rata de infectare de 1,36 la mia de locuitori in ultimele 14 zile Bucureștiul, se afla pe locul al […]…