- Zi decisiva in justiție. Dupa luni bune in care au fost conduse de interimari, marile parchete sunt mai aproape cu un pas de a avea șefi plini. Astazi, ministrul Justiției va face publica lista finala a candidaților care s-au inscris pentru funcții de conducere la DNA, DIICOT și Parchetul General.

- Vremea ramane deosebit de calda pana in Ajunul Craciunului, insa de sambata, 21 decembrie, vremea se strica, iar aria ploilor se va extinde. De Craciun se anunta ninsori la munte, iar in restul tarii, temperaturi scazute.

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, intentioneaza sa prezinte vineri Camerei Comunelor proiectul de acord privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, anunta Biroul sefului Guvernului de la Londra.Citește și: SURSE Apar complicații serioase pe frontul PSD - Pro Romania "Intentionam…

- ​Poți sa traiești cu deficite bugetar și extern mare cat timp ele sunt finanțabile, adica cat timp e liniște și pace in lume, susține Valentin Lazea, economist șef al Bancii Naționale a Romaniei. Potrivit acestuia, in momentul in care se strica lucrurile in lume, indiferent din care motiv: Brexit, China…

- Un acord Brexit a fost convenit intre echipele de negociere ale Regatului Unit si ale UE, inainte de intalnirea liderilor europeni la Bruxelles. Anuntul a fost facut pe tweeter de premierul Bremierul britanic Boris Johnson.

- Producerea unui Brexit fara acord este foarte posibila daca Marea Britanie nu va incerca sa faca un compromis, a declarat vineri Amelie de Montchalin, ministrul francez pentru Afaceri Europene, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."In momentul de fața, daca discuțiile nu vor…

- Marea Britanie va introduce noi legi, dupa ieșirea din UE, pentru a îngheța averile celor considerați responsabili pentru abuzuri privind drepturile omului, potrivit declarației ministrului de Externe, Dominic Raab, de duminica, scrie Reuters. SUA a votat o lege cunoscuta ca Legea Magnitsky,…