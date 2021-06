2000 de euro/1000 de metri patrati pentru culturile de legume Legumicultorii vor beneficia in acest an de un ajutor de minimis de 2.000 de euro/cultura/1.000 metri patrati, plafonul maxim alocat pentru noua schema de sprijin fiind de 150 de milioane de lei (30,785 milioane de euro). Culturile care vor fi sustinute prin noua schema de sprijin sunt cele de ardei, castraveti, tomate si vinete. „In […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

