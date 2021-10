Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 17.432. Dintre acestea, 1.676 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 486 sunt minori, 451 fiind internați in secții și 35 la ATI. BULETIN DE PRESA – 13 octombrie 2021, ora 13.00 Pana astazi, 13 octombrie, pe teritoriul Romaniei…

- O serie de controale incrucișate au avut loc in domeniul exploatarii agregatelor minerale. Doar in primele trei luni ale acestui an au fost aplicate amenzi de circa doua milioane de lei. și in județul Hunedoara au fost identificate exploatari ilegale de agregate minerale. „Aproape 2 milioane…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca 70% din medicii din spitalele publice sunt vaccinați impotriva COVID-19 (25.387 de medici din totalul de 36.312 incadrați), 69% (25.040 de medici) cu schema completa. In total, 59.48% din personalul medical aflat in contact cu pacienții – medici, asistenți medicali,…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,1 s-a produs, vineri dupa-amiaza, in județele Cluj, Bihor și Sibiu. Seismul a avut loc la adancimea de 2 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, vineri la ora 17.23 s-a produs in Transilvania, județul Cluj, un cutremur…

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii gruparii din Arad care facea trafic de țigari in Vestul Europei, s-au predat vineri poliției, relateaza Antena3 . Ei erau dați in urmarire intr-un dosar in care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda cu țigari și spalare de bani.…

- Lupta pentru șefia PNL dintre Ludovic Orban și Florin Cițu aduce zi de zi noi repoziționari surprinzatoare ale unor organizații județene. Potrivit informațiilor noastre, in dupa amiaza acestei zile, șapte “grei” președinți de organizații județene se vor intalni in Capitala pentru a decide pe cine vor…