200 de miliarde de dolari pe an. Giganții Big Tech și multinaționalele, buni de taxat? Organizația pentru Cooperare și Dezvotare Economica a salutat progresele inregistrate in ceea ce privește un acord global pentru a-i determina pe giganții din domeniul tehnologiei și alte mari multinaționale sa plateasca mai multe impozite acolo unde iși desfașoara activitatea, dupa ce a publicat un tratat internațional redactat de peste 130 de țari. Tratatul, publicat miercuri, […] The post 200 de miliarde de dolari pe an. Giganții Big Tech și multinaționalele, buni de taxat? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

