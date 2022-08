200 de implementări GA4 gratuite. DWF sprijină antreprenorii pentru migrarea site-urilor la noua versiune de Google Analytics Divizia de Data Analytics & Insights din DWF a inceput o campanie naționala de sprijinire a business-urilor cu prezența online, care au un site de tip lead generation, un magazin online sau un site de comerț electronic. Incepand cu 10 august pana pe 10 octombrie 2022, ne propunem sa instalam GRATUIT cel puțin 200 de coduri GA4 si sa punem la punct instalarile curente de GA4, prin adaugarea trackingului la nivel de pagina și a celui la nivel de tranzacție ecommerce sau goal principal. “Vor fi multe business-uri care nu vor ști ce sa faca, ce inseamna aceasta migrare la GA4 - noua… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

- Liviu Taloi, Data Managing Director la DWF și specialist cu o experiența de peste 15 ani in Data Insights & Analytics va prezinta parcursul de migrare a datelor de la GA3 la GA4, ca sa realizați rapid și eficient trecerea la noua configurație de Analytics pe care o impune Google in viitorul apropiat.Trebuie…