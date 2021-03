200 de ani de la Revoluția din 1821. Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă Dezavuarea de catre Rusia si accentuarea caracterului social al miscarii au provocat fuga peste granita, in Transilvania, a unei mari parti a boierimii din Tara Romaneasca. Potrivit lucrarii „Tudor Vladimirescu si miscarea eterista in tarile romanesti” a istoricului Andrei Otetea (publicata de Institutul de Studii si Cercetari Balcanice, Bucuresti, 1945), Tudor a luat oficial cunostinta de dezavuarea miscarii sale de catre tarul Alexandru la 18 sau 19 martie 1821, printr-un pitac al marelui vistier Alexandru Filipescu, insotit de o nota a consulului rus Pini, scrie Agerpres. La 20 martie 1821,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Salvam ISTORIA, salvam identitatea naționala, ne asumam trecutul si ne aparam viitorul! Acum mai bine de un secol, Nicolae Iorga afirma: „Un popor care nu iși cunoaște istoria și eroii, e ca un copil care nu iși cunoaște parinții”. Poate ca azi, unii dintre cei care conduc destinele neamului…

