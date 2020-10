Ziarul Unirea 20 octombrie: Ziua Internaționala a controlorilor de trafic aerian, eveniment mai puțin cunoscut al calendarului lunii octombrie In fiecare an, la data de 20 octombrie, este sarbatorita Ziua Internaționala a controlorilor de trafic aerian, de asemenea este marcata aniversarea Federației Internaționale a Asociațiilor Controlorilor de Trafic Aerian (IFATCA). Activitatea de dirijare a traficului aerian a evoluat de la o munca bazata in principal pe pricepere si cunostinte... 20 octombrie: Ziua Internaționala a controlorilor de trafic aerian, eveniment mai puțin cunoscut al calendarului…