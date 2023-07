Stiri pe aceeasi tema

- Bangladesh inregistreaza o crestere a numarului de cazuri de febra dengue. Bangladesh a inregistrat o crestere semnificativa a cazurilor de febra dengue luna aceasta, cu 5.732 de cazuri si 34 de decese, transmite agentia Xinhua. CITESTE SI Ploi musonice in India: O persoana si-a pierdut viata,…

- Ploi musonice in India: O persoana si-a pierdut viata, in Mumbai, dupa ce un copac a cazut peste ea in timpul unei ploi torențiale. O persoana si-a pierdut viata, miercuri, in capitala financiara a Indiei, Mumbai, dupa ce un copac a cazut peste ea in timpul unei ploi torentiale, au anuntat autoritatile,…

- In data de 9 iunie 2023, site-ul instituției Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro a fost ținta unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), fiind aproximativ 3,6 milioane de cereri de accesare din țari precum: Thailanda, Hong Kong, China, India, Korea de Sud, Bangladesh, SUA, Brazilia,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus, guvernului sa organizeze anul viitor Jocurile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza AFP. Putin i-a dat termen pana la 1 iulie premierului Mihail Misustin pentru a prezenta…

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei…

- Aproximativ 19 țari și-au exprimat intenția de a se alatura grupului BRICS (din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), solicitarile lor vor fi discutate in cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe din asociație, care va avea loc in iunie la Cape Town, a declarat Anil…