20 de suspecti sunt anchetati in cazul podului prabusit din Genova. 43 de persoane au murit in urma accidentului

Magistratii italieni investigheaza 20 de persoane in cazul podului prabusit din Genova soldat cu moartea a 43 de persoane, conform procurorului general din Genova, Francesco Cozzi, scrie Reuters citat de RomaniaTv.net. O sursa judiciara a informat, de asemenea, ca printre suspecti se afla si angajati ai companiei care era responsabila de gestionarea autostrazii, Autostrade si firma sa asociata, Spea. Cele doua companii se afla sub investigatie deoarece in Italia firmele sunt responsabile pentru ...