Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Autoritatii Vamale Romane si a Ministerului Finanțelor Publice se va incheia, in prima luna din 2024, și vor cadea și cateva capete din conducerea acestor instituții, a anunțat ministrul Marcel Boloș. ”Nu mai putem tolera toata…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca in prima luna a anului 2024 se va incheia procesul de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a Autoritatii Vamale Romane si a Ministerului Finanțelor. ”Nu mai putem tolera toata aceasta stare de dezordine si evaziune fiscala,…

- ”Va anunt ca reorganizarea ANAF-ului, a Ministerului de Finante si a Autoritatii Vamale Romane se va incheia in cursul lunii ianuarie si, unu: vor avea componente de reorganizare institutionala, foarte important, inclusiv Ministerul Finantelor, sa nu credeti ca este scutit de acest lucru si cocolosit.…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a criticat, sambata, intr-o conferinta de presa, institutii din subordinea ministerului care "se lauda" cu planurile pe care le-au realizat, dand exemplu, in acest sens, Autoritatea Vamala Romana. Acesta a spus ca va cere premierului, dupa Boboteaza, revocarea…

- PNL nu sustine recompensarea celor care denunta faptele de evaziune fiscala, a declarat marti deputatul liberal Florin Roman. „Este o alta decizie luata de Grupul fiscal, impreuna cu conducerea partidului, pe care i-am comunicat-o ministrului de Finante, ca in actuala forma nu sustinem acel proiect…

- Agentia de rating Moody’s a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum si perspectiva stabila.anunta sambata Ministerul Finantelor, care precizeaza ca, in opinia agentiei, economia Romaniei va inregistra…

- ”Agentia de rating Moody’s a reconfirmat in data de 03 noiembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum si perspectiva stabila. Confirmarea ratingurilor reflecta, in opinia agentiei, perspectivele robuste…

- Ministerul Finantelor va veni, in cel mult 30 de zile, cu un pachet de masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a anuntat luni ministrul Finantelor, Marcel Bolos."Eu sper ca in urmatoarea perioada, inseamna in maximum 30 de zile, sa…