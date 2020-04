19 blocuri din Vaslui vor intra, vineri, la dezinfectie

Stiri pe aceeasi tema

- Dezinfectarea scarilor de bloc din Craiova va demara de astazi, potrivit unui anunț facut aseara de Primaria Craiova. Incepand de astazi, Salubritatea ar trebuie sa se ocupe, pe langa spalarea strazilor cu clor, și de dezinfectarea tuturor intrarilor de la blocuri și a casei scarii. Asta impune Ordonanța…

- Astazi, a avut loc o ampla actiune de dezinfectie in comuna Filipestii de Padure, pe domeniul public, in toate satele comunei. Edilul Costin Morarescu a precizat ca dezinfectia s-a efectuat cu o substanta foarte eficienta si a fost facuta pe toate strazile comunei.

- O femeie a tușit intenționat intr-o bacanie din Pennsylvania, pe alimente de in valoare de 35.000 de dolari, iar acum trebuie sa faca fața unor acuzații grave, in contextul raspandirii pandemiei de coronavirus, noteaza CNN. Gerrity's Supermarket din Hanover Township a avut o zi „palpitanta” azi, deoarece…

- Singurul producator de clor din Romania, Chimcomplex vrea sa faca substante pentru dezinfectia spitalelor sau a strazilor. Managerul spune ca, potrivit OMS, clorul este singura substanta recomandata in pandemia de coronavirus. Compania are insa nevoie de acordul MS pentru a crește concentrația de clor,…

- In contextul provocat de prezența Covid-19 in Romania, compania Iulius continua sa puna pe primul loc siguranța și sanatatea clienților și partenerilor sai, prin implementarea de noi masuri menite sa limiteze riscurile de raspandire a virusului. Incepand de marți, 17 martie 2020, toate mallurile ...

- OFERTA… La inceput de primavara, intr-o perioada in care toata lumea vorbeste de coronavirus, conducerea Goscom Vaslui a decis sa ofere servicii integrate catre institutiile publice, societati comerciale sau cetatenii orasului. Astfel, apeland la 0235/31.11.53, orice firma privata din Vaslui, serviciu…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata in data de 9 martie, au fost adoptate noi masuri pentru evitarea raspandirii infectiei cu COVID-19 (coronavirus). A fost aprobata suspendarea procesului de invatamant in unitatile scolare din invatamantul prescolar,…

- Mister in cazul celor 17 elevi de la o scoala profesionala din Daneti, judetul Dolj, care au fost transportati la mai multe spitale din Craiova dupa ce au manifestat simptome de intoxicatie. Nu s-ar fi facut operatiuni de dezinsectie sau dezinfectie, sustine directorul scolii.