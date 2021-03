Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), industria informației și comunicațiilor era, in 2018, cel mai bine platit sector din UE. Un nivel ridicat al salarizarii se inregistreaza in domeniul activitati financiare si de asigurari. Desi era in 2018 cel mai bine platit sector…

- Nationala de rugby a Frantei a invins, duminica seara, Irlanda, la Dublin, cu scorul de 15-13 (10-3), in ultimul meci al etapei a 2-a din Turneul celor Sase Natiuni, si devine astfel favorita la cucerirea trofeului actualei editii, potrivit Agerpres Pe AVIVA Stadium, francezii…

- Nationala de rugby a Frantei a invins, duminica seara, Irlanda, la Dublin, cu scorul de 15-13 (10-3), in ultimul meci al etapei a 2-a din Turneul celor Sase Natiuni, si devine astfel favorita la cucerirea trofeului actualei editii. Pe AVIVA Stadium, francezii au facut o partida foarte buna si si-au…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele…

- Nicolas Dupont-Aignan, politician francez de dreapta, a avertizat ca presedintele Emmanuel Macron risca sa fie demis, pe fondul starii de nemultumire sociala generata de gestionarea pandemie si de limitarea libertatilor. “Din cauza faptului ca suntem inchisi, provocati, indignati, din ce in ce mai…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari legate de modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19 In continuarea informatiilor transmise in data de 22 ianuarie 2021 privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul…

- O femeie din Franța se lupta cu o situație ciudata. Declarata decedata in 2017, ea incearca de atunci sa anuleze decizia, insa s-a impiedicat de procedurile birocratice, conform Reuters. Mai exact, Jeanne Pouchain a descoperit ca a fost declarata decedata cand a citit o instiintare oficiala din partea…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in 2019, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, conform…