184 de români au murit din cauza COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca numarul persoanelor care au decedat din cauza noului coronavirus se ridica la 184. Deces 183 Barbat, de 69 de ani, din judetul Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 forma severa, complicație, in data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 24.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Comorbiditați: Diabet zaharat tip II, Anemie mixta. Deces 184 Barbat, de 46 de ani, din judetul Neamț. Pacientul a revenit din Germania pe data de 16.03.2020. Internat in data de 26.03.2020… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

