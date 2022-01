Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca fermierii care au depus facturile pentru decontarea a pana la 50% din contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigatii au primit banii in conturi. In total 172 de Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) au depus…

- Fondurile alocate schemei de sprijin pentru motorina utilizata in agricultura au fost majorate cu aproape 188 de milioane de lei, pana la aproximativ 757 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), dupa ce Guvernul a aprobat o Hotarare in acest sens.

- A fost deschisa sesiunea pentru depunerea cererilor de finanțare a aplicațiilor la Submasura 4.2a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2020-2027 -investiții in procesarea sau marketingul produselor din sectorul pomicol. Proiectele insoțite de solicitari se depun pana pe 14 ianuarie 2022,…

- MADR anunța lansarea, in perioada 29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022, a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submasura 6.2 „Sprijin pentru inființarea de activitați neagricole in zone rurale” și, in perioada 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022, a primei sesiuni din…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) lanseaza, in perioada 29 octombrie 2021 - 31 ianuarie 2022, sesiunea de depunere a Cererilor de finantare pentru submasura 6.2 "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale" din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)…

- “Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficiala de internet ghidul solicitantului pentru obtinerea sprijinului financiar prin submasura 4.1 din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Prin aceasta submasura fermierii pot obtine finantare…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța lansarea sesiunii de depunere proiecte pentru sub-masura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice – componenta infrastructura de acces agricola, din cadrul Masurii 4 – Investiții in…

- Fonduri europene de aproape 105 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - componenta infrastructura de acces agricola, sesiunea de depunere…