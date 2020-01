Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta SMURD, in care se aflau un copil si mama lui si care avea semnalele acustice si luminoase in functiune, s-a ciocnit, luni seara, cu un autoturism, pe Soseaua Kiseleff din Capitala, iar in urma impactului autospeciala s-a rasturnat.

- Un accident rutier a avut loc pe Șoseaua Kiseleff din București, a informat Realitatea Plus. In accident au fost implicate un autoturism și o ambulanța SMURD, ambulanța fiind rasturnata pe...

- Deputatul Emanuel Ungureanu cere control la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala dupa ce a primit imagini in care apar infirmiere ce spala pereții cu mopul murdar. In replica, reprezentanții Spitalului spun ca luni a fost chemata conducerea firmei de curațenie pentru a da explicații.Vezi…

- Mai multe mașini, inclusiv o ambulanța care transporta un pacient și un microbuz cu pasageri, au fost implicate, joi seara, intr-un accident petrecut in București. Patru victime au fost preluate de SMURD și transportate la spital.

- Hans Klemm (62 de ani) si sotia sa, Mari Kano, au parasit Romania, dupa ce politicianul si-a incheiat mandatul de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Inainte de a parasi tara noastra, cei doi au fost protagonistii unui gest demn de toata lauda.

- Nori cu aspect bizar au putut fi observati sambata dimineata pe cerul Capitalei. Potrivit specialistilor, fenomenul este unul rar la nivel global. Oamenii au fotografiat cerul Capitalei, iar imaginile au devenit virale. "Fenomenul are legatura cu aerul cald care se manifesta la momentul respectiv in…

- Daca locuiți in București și cautați sugestii despre cum sa va petreceți timpul liber, va oferim ghidul evenimentelor lunii decembrie 2019 in Capitala: concerte, piese de teatru, spectacole, expoziții. Iata o lista cu cele mai importante evenimente in București in decembrie: Concerte in București in…

- Imagini incredibile, surprinse de catre un barbat la Cimitirul Sfantul Lazar din Capitala. Un filmulet cu infatisarea unui sicriu intors pe o parte, ce sta aruncat intr-o groapa destinata inhumarii persoanelor neidentificate, in scurt timp a devenit viral pe facebook.