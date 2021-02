18 miliarde de lei de la buget pentru plata pensiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de pensii primeste o subventie de aproximativ 18 miliarde de lei de la bugetul de stat, pentru acoperirea platii pensiilor, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in comisiile parlamentare de buget-finante. "Avem aproximativ…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a spus, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori in Guvernul Citu…

- Plata se va face luna viitoare Nicoleta Dumitrescu Conform reglementarilor ce vizeaza majorarea etapizata a alocațiilor pentru copii, din prima luna a anului in curs, acest sprijin financiar crește cu 20%. Potrivit datelor solicitate Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Prahova, incepand…

- Judecatorii CCR au decis ca majorarea cu 40% a pensiilor este constituționala. Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca va avea o poziție publica dupa ce va verifica informația.

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- Raluca Turcan , ministrul Muncii, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, cand vor fi date pensiile in luna ianuarie 2021. "Am discutat astazi cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, Ministerului Finanțelor și Companiei Naționala Poșta Romana, instituțiile care colaboreaza pentru…

- Majorarea pensiilor a fost cel mai dezbatut subiect al anului. Noul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a venit cu precizari privind recalcularea pensiilor. Masura vizeaza milioane de romani.Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunța ca intenioneaza sa inființeze o comisie inter-ministeriala…