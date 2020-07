18 iulie 1912-Primarul Titus Cananau-zbor cu aeroplanul deasupra Constantei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, la Constanta, ca pacientilor cu Covid-19 care refuza spitalizarea si sunt in izolare la domiciliu, in conditiile in care in prezent internarea nu mai poate fi impusa, trebuie sa li se acorde concediu medical de catre medicul de familie care gestioneaza…

- La data de 08.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Ploiești au efectuat un numar de 61 de percheziții domiciliare, pe raza municipiului București…

- Volumul VIII al Anuarului Liceului "Mircea cel Batranldquo; se concentreaza asupra prezentarii activitatilor din anii 1930 1931 si 1931 1932. Volumul cuprinde atat date privind situatia scolara a elevilor, cronici, liste cu rezultate, dar si articole stiintifice, cum este cazul celui semnat de profesorul…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 209 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Demarararea lucrarilor pentru ridicarea, la Constanta, in Complexul Sportiv Badea Cartan, a Salii Polivalente, contureaza visul echipei masculine de handbal HC Dobrogea Sud se a juca intr o sala la standarde europene si a aduce pe litoral Liga Campionilor. "Asteptam o sala mare, moderna, de foarte multi…

- Proiectul "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 8 Constanta urmareste optimizarea consumurilor energetice la nivelul cladirii si alinierea acesteia la standardele si cerintele de performanta energetica europene.Prin implementarea cu fonduri europene a acestui proiect, elevii…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a anuntat. vineri, ca in 11 mai vor incepe lucrarile la Sala Polivalenta din municipiu, valoarea investitiei fiind de 68 de milioane de lei. Sala va avea o capacitate de 5.000 de locuri si va putea gazdui competitii de handbal, baschet si volei.Decebal Fagadau…

- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, trage un semnal de alarma si indeamna diplomații straini și liderii comunitaților etnice locale la echilibru, la respectarea legislației naționale și a Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Asta, in contextul in care in ultimele luni s-au intensificat…