Stiri pe aceeasi tema

- Victoria cu 7:0 a Olympique Marseille impotriva MSK Zilina a fost cea mai mare victorie in deplasare din istoria Ligii Campionilor. Dar departe de a fi meciul cu cele mai multe goluri din aceasta competiție prestigioasa. Iata topul nostru zece. Feyenoord Rotterdam – KR Reykjavik 12:2 (17 septembrie…

- Sferturile UEFA Champions League au debutat spectaculos. Am avut parte de 10 goluri in doua meciuri: Real Madrid - Manchester City 3-3 și Arsenal - Bayern 2-2. Primele doua sferturi de finala din Liga Campionilor au fost un regal fotbalistic. Fanii au avut parte de goluri spectaculoase și de rasturnari…

- Real Madrid a terminat la egalitate cu Manchester City, 3-3 (2-1), marti seara, pe stadionul ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci spectaculos disputat in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal.

- Bayern s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor dupa succesul din retur cu Lazio, scor 3-0, insa fanii campioanei Germaniei au primit o veste proasta dupa acest duel. Suporterii bavarezilor au primit interdicție din partea UEFA de a cumpara bilete la meciul din deplasare in sferturile Ligii, dupa…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- CSM București s-a impus, sambata, in fața celor de la SCM Ramnicu Valcea cu 42-30 (20-16) și se va duela pentru un loc in semifinale cu CSM Slatina. Campioana Romaniei se pregatește de intalnirea cu Krim Ljubljana din play-off-ul pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dubla manșa care va…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani) a marcat in partida pe care Al Nassr a caștigat-o in fața celor de la Al Feiha, scor 2-0, in returul optimilor Ligii Campionilor Asiei. Starul portughez a punctat și in partida tur, atunci cand echipa s-a a caștigat cu 1-0. Este al treilea gol in trei partide din 2024 pentru…

- Patru meciuri din Liga Campionilor Asiei se vad live in AntenaPLAY, miercuri, incepand cu ora 11:00. Cristiano Ronaldo lupta pentru calificarea in sferturile competitiei, de la ora 20:00. In primul meci al zilei, Kofu si Ulsan se vor duela. In urma acestui meci se va stabili adversara trupei lui Dan…