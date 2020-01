Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gradinițele se redeschid azi, pe 13 ianuarie, dupa o vacanța de iarna de trei saptamani. Incepe cel de-al doilea semestru de 12 saptamani, fara vacanța, cel mai lung semestru din istoria recenta a școlii. Ministerul Educației a decis ca vacanța de iarna sa devina intersemestriala și a eliminat…

- Sindicalistii Promedica au anuntat, luni, ca se afla in greva japoneza, ei fiind nemultumiti de proiectul de lege privind modificarea OUG 114, „prin care se limiteaza sporul pentru conditii vatamatoare pentru bugetari”. Sindicalistii susțin ca modificarea acordarii sporului pentru condiții vatamatoare…

- In județele codașe la vot, cum sunt Covasna și Harghita, exista mai multe secții de votare in care, pana la ora 10.00, nu s-a prezentat niciun alegator. In alte 6 secții din Harghita au intrat tot atația oameni la vot, adica 6. Astfel, la secția de la Școala primara Comiat, județul Harghita, prezența…

- Sunt probleme mari in județul Ilfov in ceea ce priveste protecția mediului. Asta in ciuda semnalelor de alarma trase de instituții abilitate ale statului roman. Legaturi suspecte ale Gabrielei Dorojan, șeful Garzii Naționale de Mediu, cu oameni de afaceri care acționeaza in domeniul tratarii deșeurilor…

- Aproape 100 de cadre medicale de la cel mai mare spital din Oltenia au declansat un protest spontan in aceasta dimineata. Este vorba de angajatii Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova care in acesta dimineata au intrerupt lucrul si au iesit in curtea unitatii ca sa protesteze. Oamenii, foarte revoltati,…

- Fostul ministru Sorin Frunzaverde s-a stins din viata in aceasta dimineata la Spitalul Județean de Urgența din Reșița. Sorin Fruzaverde s-a luptat mai multi ani cu o boala necrutatoare, si a urmat tratament atat in tara cat si in strainatate. Din pacate, medicii au confirmat decesul fostului politician…

- Doi copii de 3 și 4 ani și un barbat de 65 de ani au fost atacați de un urs masiv, duminica, in localitatea Victoria, din județul Brașov. Potrivit ISU Brasov, duminica, a fost semnalata prezenta unui urs in localtatea Victoria, fiind transmis mesaj de avertizare pentru populatie prin sistemul RO-Alert.…

- A fost panica la o competiția sportiva din Orșova la care participa copii. O barca in care erau 20 de copii sportivi s-a rasturnat pe Dunare, in timpul concursului organizat in cadrul Festivalului “Barcile Dragon”, potrivit informațiilor furnizate de ISU Mehedinți. S-a intervenit in cel mai scurt timp…