- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat marți ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 2.736 de noi cazuri de Covid și 273 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavius. Sunt datelo existente la nivelul CNCCI marți, ora 10.00. Datele detaliate vor fi prezentate la ora 13.00.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 1.550 de noi cazuri de Covid și 154 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavius. Potrivit GCS, conform datelor existente la nivelul CNCCI luni, ora 10.00, in ultimele 24 de ore au fost…

- Numarul cazurilor de coronavirus a scazut sub 3.000 in Romania Foto: Arhiva. Numarul cazurilor de coronavirus a scazut sub 3.000 în România. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat astazi 2.889 de cazuri noi si 281 de decese. Este mai mica si rata de incidenta calculata…

- 1.731 de pacienți de pacienți cu COVID-19 sunt internați, in prezent, in secțiile de terapie intensiva din spitalele din Romania, potrivit datelor anunțate, duminica, 14 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. In acest moment, la nivel național exista 6 paturi de ATI libere pentru persoanele…

- Peste 8 mii de cazuri noi de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva. Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 8.268 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 483 de decese, dintre care 20 anterioare…

- Sub 9 mii de cazuri noi de COVID-19 in Romania insa aproape 500 de decese Foto: Arhiva. Grupul de Comunicare Strategica informeaza joi, 4 noiembrie, ca în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.971 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate…

- Trend ascendent privind incidenta cumulata Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La nivel national, 357 de persoane au murit în ultimele 24 de ore din cauza noului coronavirus, potrivit bilantului provizoriu dat publicitatii în aceasta dimineata. Au fost raportate 15.410…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat noua lista cu localitatile cu incidenta ridicata. In acest moment, 13 judete si municipiul Bucuresti se afla in scenariul rosu. Capitala se apropie de pragul de 6 la mie si, totodata, de instituirea carantinei pe timp de noapte in zilele de vineri, sambata…