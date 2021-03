Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul manifestarilor dedicate aniversarii a 171 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane a fost inițiata campania ,,171 de stejari pentru Romania”. In cadrul acestei campanii Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures a organizat o…

- Misiune inedita pentru jandarmii din Mehedinți, care de la patrulare, paza și ordine au trecut pentru cateva zeci de minute la plantarea de arbori. Noul rol a facut parte din campania organizata de instituție, cu prilejul celor 171 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane.

- Comunicat de presa In preajma celebrarii a peste 5 decenii de francofonie, adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, colonel Gheorghe-Marian Brancoveanu, alaturi de comandantul unitatii, colonel Bodea Ionel, au primit in data de 19.03.2021, la Centrul de Perfecționare a Pregatirii Cadrelor…

- Lopatari este singura comuna din Buzau care primește bani prin Anexa 7.03 la Legea bugetului de stat, prin care sunt acordate sume de la bugetul de stat administrațiilor locale din Romania. Primaria condusa de Claudiu Constantin (32 de ani), reprezentant al USR-Plus, a cerut bani pentru un cilindru…

- Polițiștii au protestat in fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de politica salariala a guvernului. La un moment dat aceștia au aprins fumigene și au reclamat ca jandarmii au primit ordin sa-i impiedice sa-și strige nemulțumirile, potrivit postarilor pe Facebook ale Sindicatului Europol. „Asistam la…

- Consiliul Tineretului din Romania, alaturi de inițiatorii Rezoluției Tinerilor din Romania , cere membrilor Executivului sa respecte asumarile cu care au venit in fața Parlamentului. In programul de guvernare, Guvernul a prevazut „creșterea finanțarii alocate pentru susținerea activitaților de tineret,…

- Accident mortal in aceasta seara. In incident au fost implicate doua autoturisme marca Ford și Mercedes care au intrat in coliziune frontala. In urma impactului, un barbat de 35 de ani și unul de 60 de ani au decedat pe loc. Al treia victima este conștienta și echipajul Ambulanței ii ofera primul ajutor.…

- In ultima perioada, Politia Romana a primit mai multe sesizari referitoare la aparitia, in mediul online, a unor pagini de phishing, care imitau site-uri de internet banking ale unor banci din Romania.Campania de phishing mentionata este caracterizata de promovarea paginilor clonate, care imita foarte…